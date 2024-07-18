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РФ "не виключає" розгортання ядерних ракет через "Томагавки" в Німеччині

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 18 липня 2024, 14:25
РФ не виключає розгортання ядерних ракет через Томагавки в Німеччині
ілюстративне ФОТО: ТАСС

В Росії не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

Джерело: "Європейська правда", заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує "Интерфакс"

Деталі: Рябков коментував слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який сказав, що запланована до розміщення зброя США буде конвенційною (тобто неядерною).

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У заступника глави МЗС спитали, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

"Я не відкидаю жодних варіантів", – сказав Рябков.

Він також звинуватив Німеччину і США в "тотальному руйнуванні системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями".

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"У цій ситуації, беручи до уваги сукупні можливості країн, що входять до НАТО, ми повинні калібрувати свої відповіді, не відчуваючи водночас якихось внутрішніх стримувань із погляду того, що, де і коли можна, потрібно і чи потрібно розміщувати. Тобто максимально широка опційність", – додав представник МЗС РФ.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Теми: НімеччинаРосіяядерна зброя
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