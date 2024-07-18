Грози, град та вітер: КМВА попереджає про небезпечні явища в столиці 

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби в Києві очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду.

Джерело: КМВА

Деталі: Зазначається, що це І рівень небезпечності. Також закликають не лякатися звуків грому.

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Дослівно: "Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил: