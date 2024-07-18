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Грози, град та вітер: КМВА попереджає про небезпечні явища в столиці 

Анастасія ПроцЧетвер, 18 липня 2024, 15:05
Грози, град та вітер: КМВА попереджає про небезпечні явища в столиці 
ІЛЮСТРАЦІЯ УКРГІДРОМЕТЦЕНТРУ

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби в Києві  очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду. 

Джерело: КМВА

Деталі: Зазначається, що це І рівень небезпечності. Також закликають не лякатися звуків грому.

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Дослівно: "Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.Короткочасний дощ, гроза".

Теми: Київпогода
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