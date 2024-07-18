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Грозы, град и ветер: КГВА предупреждает об опасных явлениях в столице

Анастасия ПроцЧетверг, 18 июля 2024, 15:05
Грозы, град и ветер: КГВА предупреждает об опасных явлениях в столице
ИЛЛЮСТРАЦИЯ УКРГИДРОМЕТЦЕНТРА

В ближайший час с сохранением до конца суток в Киеве ожидаются грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 метров в секунду.

Источник: КГВА

Детали: Отмечается, что это І уровень опасности. Также призывают не пугаться звуков грома.

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Дословно: "Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности:

  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу".

Темы: Киевпогода
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