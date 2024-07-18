На Закарпатті водій застосував ніж проти прикордоника під час вимоги вийти з авто

На Закарпатті прикордонники на блок-посту застосували силу до водія мікроавтобуса, який не виконав їхні вимоги та поранив посадовця ножем під час конфлікту.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Інцидент стався на Закарпатті – водій мікроавтобуса відмовився зупинятися на блок-посту, а коли його транспортний засіб таки заблокували, став чинити спротив. Зокрема, ножем порізав прикордонника".

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Деталі: Прикордонники на відео просить водія заглушити мотор та вийти з транспортного засобу, відповідно до постанови №1147 ("Про прикордонний режим").

Коли водій не підкорився, заявивши, що його ця постанова не стосується, прикордонники, судячи з відео, розбили водійське скло прикладом автомата та застосували газовий балончик. Водій, у свою чергу, застосував ніж.

Дослівно: "Вже в присутності поліції, прикордонникам довелося застосовувати силу та спецзасоби, щоби порушника затримати. Й тепер, за злісну непокору та напад на правоохоронців, 61-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність".