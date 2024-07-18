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На Закарпатье водитель применил нож против пограничника во время требования выйти из авто

Станислав ПогориловЧетверг, 18 июля 2024, 17:47
На Закарпатье водитель применил нож против пограничника во время требования выйти из авто
Фото: Западное региональное отделение ГПСУ

На Закарпатье пограничники на блок-посту применили силу к водителю микроавтобуса, который не выполнил их требования и ранил чиновника ножом во время конфликта.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Инцидент произошел на Закарпатье - водитель микроавтобуса отказался останавливаться на блок-посту, а когда его транспортное средство таки заблокировали, стал оказывать сопротивление. В частности, ножом порезал пограничника".

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Детали: Пограничники на видео просят водителя заглушить мотор и выйти из транспортного средства, согласно постановлению №1147 ("О пограничном режиме").

Когда водитель не подчинился, заявив, что его это постановление не касается, пограничники, судя по видео, разбили водительское стекло прикладом автомата и применили газовый баллончик. Водитель, в свою очередь, применил нож.

Дословно: "Уже в присутствии полиции, пограничникам пришлось применять силу и спецсредства, чтобы нарушителя задержать. И теперь, за злостное неповиновение и нападение на правоохранителей, 61-летнему мужчине грозит уголовная ответственность".

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Темы: ЗакарпатьеПограничная служба
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