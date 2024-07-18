Якщо не Байден: 80% демократів схвалюють кандидатуру Гарріс

Майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.

Джерело: The Hill, "Європейська правда", про це свідчить опитування Economist/YouGov, результати якого опублікували 18 липня

Деталі: Дослідження показало, що 79% підтримали би кандидатуру Гарріс як кандидатки від Демократичної партії, якби Джо Байден вирішив не брати участі у перегонах.

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28% вважають, що Гарріс має кращі шанси перемогти Дональда Трампа, аніж Байден. 32% думають, що їхні шанси рівнозначні, а 24% – що її шанси на перемогу гірші, аніж Байдена.

45% опитаних демократів вважають, що Байдену варто зняти кандидатуру, щоби від Демократичної партії балотувався інший кандидат, тоді як протилежної думки – 41%.

Серед тих, які за зняття кандидатури Байдена, 68% аргументують це сумнівами щодо його здоров’я та когнітивних функцій через поважний вік, і 23% – сумнівами у його шансах перемогти Трампа.

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Опитування проводилося серед 1582 осіб протягом 13-16 липня, можлива похибка складає 3,1 процентного пункта.

Перед цим Politico повідомляло, що закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена.

За інформацією The Washington Post, лідери демократів у Палаті представників і Сенаті під час приватних зустрічей з Байденом сказали йому, що його балотування ставить під загрозу здатність партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році.

Сам Байден неодноразово запевняв, що не планує відмовлятися від участі в кампанії. Проте в одному з останніх коментарів він допустив зняття з виборів у разі проблеми зі здоров’ям.