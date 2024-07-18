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Если не Байден: 80% демократов одобряют кандидатуру Харрис

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 18 июля 2024, 18:21
Если не Байден: 80% демократов одобряют кандидатуру Харрис
Фото: Getty Images

Почти 80% демократов в США одобрили бы избрание кандидатом на президентских выборах вице-президента Камалы Харрис, если бы действующий президент Джо Байден решил не баллотироваться.

Источник: The Hill, "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Economist/YouGov, результаты которого опубликовали 18 июля

Детали: Исследование показало, что 79% поддержали бы кандидатуру Харрис как кандидата от Демократической партии, если бы Джо Байден решил не участвовать в гонке.

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28% считают, что Харрис имеет лучшие шансы победить Дональда Трампа, чем Байден. 32% думают, что их шансы равнозначны, а 24% - что ее шансы на победу хуже, чем Байдена.

45% опрошенных демократов считают, что Байдену стоит снять кандидатуру, чтобы от Демократической партии баллотировался другой кандидат, тогда как противоположного мнения – 41%.

Среди тех, кто за снятие кандидатуры Байдена, 68% аргументируют это сомнениями по поводу его здоровья и когнитивных функций из-за почтенного возраста, и 23% – сомнениями в его шансах победить Трампа.

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Опрос проводился среди 1582 человек в течение 13-16 июля, возможная погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Перед этим Politico сообщало, что закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена.

По информации The Washington Post, лидеры демократов в Палате представителей и Сенате во время частных встреч с Байденом сказали ему, что его баллотирование ставит под угрозу способность партии контролировать обе палаты Конгресса в следующем году.

Сам Байден неоднократно уверял, что не планирует отказываться от участия в кампании. Однако в одном из последних комментариев он допустил снятие с выборов в случае проблем со здоровьем.

Темы: БайденвиборыСША
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