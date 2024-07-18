ЗМІ: Топдемократи США вважають, що Байден невдовзі відмовиться від участі у виборах

Декілька топдемократів вважають, що президента США Джо Байдена невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру.

Джерело: повідомляє Axios, посилаючись на анонімні коментарі топпредставників Демократичної партії, пише "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники видання вважають, що все більший тиск з боку лідерів Демократичної партії в Конгресі та аргументи від близьких друзів врешті переконають Байдена відмовитися від участі у виборах, і це може статися вже найближчими вихідними.

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Верхівка партії, друзі Байдена та донори кампанії на тлі невтішної для президента соціології думають, що він не має шансів перемогти.

У приватних розмовах президента нібито переконують, що якщо він наполягатиме на своєму і піде на вибори, то може отримати розгромну поразку. Останніми днями цей тиск особливо посилився.

"Перед ним стоїть вибір – або увійти в історію як видатна особистість, або бути впевненим, що президентської бібліотеки імені Байдена ніколи не буде. Молюся, щоб він вчинив правильно, і він схильний до цього рішення", – цитує видання анонімного близького друга Байдена.

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Перед цим Politico повідомляло, що закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена.

За інформацією The Washington Post, лідери демократів у Палаті представників і Сенаті під час приватних зустрічей з Байденом сказали йому, що його балотування ставить під загрозу здатність партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році.

Сам Байден неодноразово запевняв, що не планує відмовлятися від участі в кампанії. Проте в одному з останніх коментарів він допустив зняття з виборів у разі проблеми зі здоров’ям.