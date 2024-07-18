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СМИ: Топ-демократы США считают, что Байден скоро откажется от участия в выборах

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 19:09
СМИ: Топ-демократы США считают, что Байден скоро откажется от участия в выборах
Байден. Фото - Getty Images

Несколько топ-демократов считают, что президента США Джо Байдена вскоре убедят не участвовать в выборах и он снимет кандидатуру.

Источник: сообщает Axios, ссылаясь на анонимные комментарии топ-представителей Демократической партии, пишет "Европейская правда".

Детали: Собеседники издания считают, что все большее давление со стороны лидеров Демократической партии в Конгрессе и аргументы от близких друзей в конце концов убедят Байдена отказаться от участия в выборах, и это может произойти уже в ближайшие выходные.

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Верхушка партии, друзья Байдена и доноры кампании на фоне неутешительной для президента социологии думают, что он не имеет шансов победить.

В частных разговорах президента якобы убеждают, что если он будет настаивать на своем и пойдет на выборы, то может получить разгромное поражение. В последние дни это давление особенно усилилось.

"Перед ним стоит выбор – либо войти в историю как выдающаяся личность, либо быть уверенным, что президентской библиотеки имени Байдена никогда не будет. Молюсь, чтобы он поступил правильно, и он склонен к этому решению", – цитирует издание анонимного близкого друга Байдена.

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Перед этим Politico сообщало, что закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена.

По информации The Washington Post, лидеры демократов в Палате представителей и Сенате во время частных встреч с Байденом сказали ему, что его баллотирование ставит под угрозу способность партии контролировать обе палаты Конгресса в следующем году.

Сам Байден неоднократно уверял, что не планирует отказываться от участия в кампании. Однако в одном из последних комментариев он допустил снятие с выборов в случае проблем со здоровьем.

Темы: СШАБайден
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