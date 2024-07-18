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Столтенберг заявив про важливість продовження підтримки США для України

Марія Ємець, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 липня 2024, 19:26
Столтенберг заявив про важливість продовження підтримки США для України
Єнс Столтенберг. Фото - Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який невдовзі залишить цю посаду, наголосив, що роль США вкрай важлива для підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар AFP

Деталі: На тлі заяв від Дональда Трампа і його соратників, які ставлять під питання подальшу підтримку України з боку Вашингтона у разі повернення Трампа до Білого дому, Столтенберг наголосив, що роль США у західній допомозі для України вкрай важлива.

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"Європейські союзники і Канада, звісно, можуть робити більше. Але надзвичайно важливо, щоби Сполучені Штати продовжували надавати підтримку Україні. Це має бути спільними зусиллями Північної Америки та Європи, а США – найбільший союзник. Тож я очікую, що Штати продовжать підтримку України", – сказав Столтенберг. 

Він повторив, що надання такої допомоги Україні – у безпекових інтересах США. 

"Якби президент Путін переміг в Україні, це стало би не лише трагедією для українців, це також зробить світ більш небезпечним… Якщо ми хочемо вийти на розв’язку, за якої Україна вистоїть як суверенна незалежна держава, то шлях до цього – надавати Україні більше підтримки", – наголосив Столтенберг. 

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Як відомо, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити. 

У ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни. 

Джей Ді Венс, якого Трамп визначив своїм кандидатом у віцепрезиденти, скептично налаштований щодо подальшої допомоги Україні та у давніших заявах дав зрозуміти, що не вважає Росію серйозною загрозою для Європи.

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Теми: СШАдопомога Україні
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