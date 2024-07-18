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Столтенберг заявил о важности продолжения поддержки США для Украины

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 19:26
Столтенберг заявил о важности продолжения поддержки США для Украины
Йенс Столтенберг. Фото - Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет эту должность, отметил, что роль США крайне важна для поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий AFP

Детали: На фоне заявлений от Дональда Трампа и его соратников, которые ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона в случае возвращения Трампа в Белый дом, Столтенберг отметил, что роль США в западной помощи для Украины крайне важна.

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"Европейские союзники и Канада, конечно, могут делать больше. Но чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. Это должно быть совместными усилиями Северной Америки и Европы, а США – самый большой союзник. Поэтому я ожидаю, что Штаты продолжат поддержку Украины", – сказал Столтенберг.

Он повторил, что предоставление такой помощи Украине – в интересах безопасности США.

"Если бы президент Путин победил в Украине, это стало бы не только трагедией для украинцев, это также сделает мир более опасным... Если мы хотим выйти на развязку, при которой Украина выстоит как суверенное независимое государство, то путь к этому – предоставлять Украине больше поддержки", – подчеркнул Столтенберг.

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Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы стремится подталкивать Украину к территориальным уступкам России для прекращения войны.

Джей Ди Вэнс, которого Трамп определил своим кандидатом в вице-президенты, скептически настроен относительно дальнейшей помощи Украине и в более давних заявлениях дал понять, что не считает Россию серьезной угрозой для Европы.

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Темы: СШАпомощь Украине
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