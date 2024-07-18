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Словаччина та Угорщина заявили про зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через українські санкції

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 липня 2024, 19:46
Словаччина та Угорщина заявили про зупинку транзиту нафти російського Лукойлу через українські санкції
Фото - Getty Images

Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від російського "Лукойлу" після посилення українських санкцій проти нього. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: І Словаччина, і Угорщина заявили, що продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників, але не від "Лукойлу".

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Зокрема, словацький нафтотранспортний оператор Transpetrol заявив у четвер, що поставки від "Лукойлу" припинилися, але поставки від інших російських експортерів надходять.

У словацькому Мінекономіки заявили, що цей крок вплине на братиславський нафтопереробний завод Slovnaft.

"За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, поставки російської нафти до Словаччини не припинені. Інформація від Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише поставок від конкретного постачальника, російської компанії "Лукойл",– цитує агентство TASR речницю Міністерства економіки Марія Павлусік.

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Довготривалий дефіцит поставок може негативно вплинути на роботу нафтопереробного заводу в Братиславі. Незважаючи на поступовий перехід на альтернативних постачальників, дві третини нафти, яку він переробляє, все ще має російське походження.

У Міністерстві економіки додали, що хоча "Лукойл" забезпечував частину поставок для Slovnaft, він забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел. "Незважаючи на це, міністерство звернуло увагу на проблему і активно працює над її вирішенням разом з українськими партнерами", – додала Павлусік.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у вівторок, що сира нафта більше не постачається компанією "Лукойл" через Україну.

"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням", – сказав Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Теми: СловаччинаУгорщинасанкціїнафта
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