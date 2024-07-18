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Словакия и Венгрия заявили об остановке транзита нефти российского "Лукойла" из-за украинских санкций

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 19:46
Словакия и Венгрия заявили об остановке транзита нефти российского Лукойла из-за украинских санкций
Фото - Getty Images

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от российского "Лукойла" после усиления украинских санкций против него.

Источник: "Европейская правда"

Детали: И Словакия, и Венгрия заявили, что продолжают получать нефть от других российских поставщиков, но не от "Лукойла".

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В частности, словацкий нефтетранспортный оператор Transpetrol заявил в четверг, что поставки от "Лукойла" прекратились, но поставки от других российских экспортеров поступают.

В словацком Минэкономики заявили, что этот шаг повлияет на братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация от Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика, российской компании "Лукойл",– цитирует агентство TASR пресс-секретаря Министерства экономики Мария Павлусик.

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Длительный дефицит поставок может негативно повлиять на работу нефтеперерабатывающего завода в Братиславе. Несмотря на постепенный переход на альтернативных поставщиков, две трети нефти, которую он перерабатывает, все еще имеет российское происхождение.

В Министерстве экономики добавили, что хотя "Лукойл" обеспечивал часть поставок для Slovnaft, он обеспечил поставки российской нефти от другого поставщика, а также заказал нефть из альтернативных источников. "Несмотря на это, министерство обратило внимание на проблему и активно работает над ее решением вместе с украинскими партнерами", – добавила Павлусик.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что сырая нефть больше не поставляется компанией "Лукойл" через Украину.

"Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой "Лукойл" не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением", – сказал Сийярто журналистам после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными – касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Темы: СловакияВенгриясанкциинефть
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