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Пропагандисти підробили відео, де нібито український військовий вбиває товариша. Але на кадрах окупанти

Тетяна ОлійникЧетвер, 18 липня 2024, 20:06
Пропагандисти підробили відео, де нібито український військовий вбиває товариша. Але на кадрах окупанти
скриншот

Російські пропагандисти поширили відео, де нібито український військовий стріляє у спину товаришу, втім журналісти отримали оригінал відео і з'ясували, що насправді на кадрах російські військові.

Джерело: розслідування проєктів від "Голосу Америки" та "Радіо Свобода" – "Настоящее время" і "Система"

Деталі: Сюжет, в якому військовий вбиває пораненого товариша по службі, показали у випуску пропагандистської програми "Вести" 4 липня. Пропаганда розповідала, що "постріли своїм у спину – це буденність серед ЗСУ".

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Втім розслідування проєктів "Настоящее время" і "Система" довело, що на відео російські військові. Журналісти отримали оригінал відео і з'ясували, що з-під камуфляжних штанів убитого виглядає смужка китайських трусів BOKAI, які поширені в Росії. Протягом останніх двох років їх майже неможливо купити в Україні.

Штани на військових на відеозаписі схожі на лінійку камуфльованого одягу A-Tacs FG, який носять російські військові.

Автомат, з якого військовий вбиває товариша по службі, – це АК-12, який "Калашников" запустив у виробництво у 2018 році. Судячи з відео на російських військових ресурсах, солдати армії РФ раніше використовували АК-12 у Роботиному, де знято відео.

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Крім того, журналісти поговорили із двома військовослужбовцями 118-ї бригади ЗСУ, які стали свідками вбивства. Один із них із позивним "Шустрий", який і зняв відео з дрона із вбивством, розповів: "Було видно, що він [російський військовий] не встане, що йому перебило ноги і що евакуація до нього туди 100% не доїде.

Поруч пробігав його побратим, і він показав йому рукою, мовляв, добий мене, будь ласка. І той без жодного співчуття взяв і моментально його хлопнув".

Теми: Росіявійна
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