Пропагандисты подделали видео, где якобы украинский военный убивает товарища. Но на кадрах оккупанты

Российские пропагандисты распространили видео, где якобы украинский военный стреляет в спину товарищу, однако журналисты получили оригинал видео и выяснили, что на самом деле на кадрах российские военные.

Источник: расследование проектов от "Голоса Америки" и "Радио Свобода" – "Настоящее время" и проекта "Система"

Детали: Сюжет, в котором военный убивает раненого сослуживца, показали в выпуске пропагандистской программы "Вести" 4 июля. Пропаганда рассказывала, что "выстрелы своим в спину – это обыденность среди ВСУ".

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Впрочем, расследование проектов "Настоящее время" и "Система" доказало, что на видео российские военные. Журналисты получили оригинал видео и выяснили, что из-под камуфляжных брюк убитого выглядывает полоска китайских трусов BOKAI, распространенных в России. В последние два года их почти невозможно купить в Украине.

Брюки на военных на видеозаписи похожи на линейку камуфлированной одежды A-Tacs FG, которую носят российские военные.

Автомат, из которого военный убивает сослуживца, – это АК-12, который "Калашников" запустил в производство в 2018 году. Судя по видео на российских военных ресурсах, солдаты армии РФ ранее использовали АК-12 в Роботино, где снято видео.

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Кроме того, журналисты побеседовали с двумя военнослужащими 118-й бригады ВСУ, ставшими свидетелями убийства. Один из них с позывным "Шустрый", снявший видео с убийством, рассказал: "Было видно, что он [русский военный] не встанет, что ему перебило ноги и что эвакуация к нему туда 100% не доедет.

Рядом пробегал его собрат, и он показал ему рукой, мол, добей меня, пожалуйста. И тот без сочувствия взял и моментально его хлопнул".