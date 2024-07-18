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Прем’єр Грузії назвав передумовою покращення відносин з ЄС завершення війни в Україні

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 липня 2024, 21:23
Прем’єр Грузії назвав передумовою покращення відносин з ЄС завершення війни в Україні
Іраклій Кобахідзе, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що відносини Євросоюзу із Грузією почнуть покращуватися, коли "заспокоїться ситуація у регіоні" та назвав головною передумовою завершення війни в Україні.

Джерело: Кобахідзе після саміту Європейської політичної спільноти, що проходив 18 липня у Сполученому Королівстві, передає "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Кобахідзе  під час саміту спілкувався у тому числі з топкерівництвом ЄС -  президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Шарлем Мішелем та головним дипломатом Жозепом Боррелем.

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"Загальне моє враження таке, що як тільки у регіоні глобально зміниться та заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії суттєво зміниться… Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація у регіоні, і це позитивно відобразиться на політичній ситуації у нашому регіоні та ставленні до Грузії",  – сказав Іраклій Кобахідзе.

За кілька днів до цього глава уряду Грузії висловлював впевненість, що його країна обов'язково налагодить відносини з державами Заходу та що до 2030 року Грузія "буде найбільш готовою" до вступу в ЄС серед усіх країн-кандидатів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу". 
  • На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.
  • Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.
  • Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

Теми: ГрузіяЄСУкраїнавійна
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