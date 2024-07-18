Прем’єр Грузії назвав передумовою покращення відносин з ЄС завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що відносини Євросоюзу із Грузією почнуть покращуватися, коли "заспокоїться ситуація у регіоні" та назвав головною передумовою завершення війни в Україні.

Джерело: Кобахідзе після саміту Європейської політичної спільноти, що проходив 18 липня у Сполученому Королівстві, передає "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Кобахідзе під час саміту спілкувався у тому числі з топкерівництвом ЄС - президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Шарлем Мішелем та головним дипломатом Жозепом Боррелем.

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"Загальне моє враження таке, що як тільки у регіоні глобально зміниться та заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії суттєво зміниться… Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація у регіоні, і це позитивно відобразиться на політичній ситуації у нашому регіоні та ставленні до Грузії", – сказав Іраклій Кобахідзе.

За кілька днів до цього глава уряду Грузії висловлював впевненість, що його країна обов'язково налагодить відносини з державами Заходу та що до 2030 року Грузія "буде найбільш готовою" до вступу в ЄС серед усіх країн-кандидатів.

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