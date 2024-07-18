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Премьер Грузии назвал предпосылкой улучшения отношений с ЕС завершение войны в Украине

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 18 июля 2024, 21:23
Премьер Грузии назвал предпосылкой улучшения отношений с ЕС завершение войны в Украине
Ираклий Кобахидзе, фото: Getty Images

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что отношения Евросоюза с Грузией начнут улучшаться, когда "успокоится ситуация в регионе" и назвал главной предпосылкой завершение войны в Украине.

Источник: Кобахидзе после саммита Европейского политического сообщества, который проходил 18 июля в Соединенном Королевстве, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Кобахидзе во время саммита общался в том числе с топ-руководством ЕС - президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главным дипломатом Жозепом Боррелем.

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"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится... Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", – сказал Ираклий Кобахидзе.

За несколько дней до этого глава правительства Грузии выражал уверенность, что его страна обязательно наладит отношения с государствами Запада и что к 2030 году Грузия "будет наиболее готовой" к вступлению в ЕС среди всех стран-кандидатов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как известно, отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".
  • На саммите в конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановке процесса евроинтеграции Грузии.
  • Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.
  • Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

Темы: ГрузияЕСУкраинавойна
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