У Києві горів супермаркет: пожежу гасили півсотні рятувальників

Увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет, через кілька годин пожежу загасили.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "18 липня о 21:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Здолбунівській.

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За попередньою інформацією загоряння сталося в одному із супермаркетів. На місці виклику працюють 50 рятувальників та 14 рятувальної техніки".

фото - дснс

Деталі: Пожежники пишуть, що ліквідація пожежі триває. Місцеві телеграм-канали публікують відео зі стовпом диму.

У Києві зайнявся супермаркет: пожежу гасять півсотні рятувальників. Відео із соцмереж. pic.twitter.com/iN1BLdVWxS ВІДЕО ДНЯ July 18, 2024

Оновлено о 23:09: В КМДА повідомили, що рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. За інформацією Патрульної поліції, на вулиці Здолбунівській, рух транспорту перекрили від проспекту Петра Григоренка до вулиці Сортувальної.

О 23:41 в ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.