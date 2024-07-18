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В Киеве горел супермаркет: пожар тушили полсотни спасателей

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 23:41
В Киеве горел супермаркет: пожар тушили полсотни спасателей
фото из соцсетей

Вечером 18 июля в Дарницком районе Киева горел супермаркет, через несколько часов пожар был потушен.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "18 июля в 21:13 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Здолбуновской.

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По предварительной информации, возгорание произошло в одном из супермаркетов. На месте вызова работают 50 спасателей и 14 спасательной техники".

 
фото - дснс

Детали: Пожарные пишут, что ликвидация пожара продолжается. Местные телеграмм-каналы публикуют видео со столбом дыма.

Обновлено в 23:09: В КГГА сообщили, что спасатели локализовали пожар, ликвидация продолжается. По информации Патрульной полиции, на улице Здолбуновской движение транспорта перекрыли от проспекта Петра Григоренко до улицы Сортировочной.

В 23:41 в ГСЧС сообщили, что ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают правоохранители.

Темы: пожарКиев
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