Жінка підпалила себе перед будівлею суду на Київщині
Поліцейські Київської області встановлюють обставини спроби самогубства на Білоцерківщині.
Джерело: Нацпол
Деталі: Близько 16:00 18 липня працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною та підпалила себе.
Один із працівників вогнегасником почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.
По приїзду медиків жінка була при тямі, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні.
За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.
Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування.
Оновлено: У поліції Київщини 19 липня "Українській правді" уточнили, що жінка жива, прийшла до тями, але знаходиться у тяжкому стані в лікарні.