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Жінка підпалила себе перед будівлею суду на Київщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 10:20
Жінка підпалила себе перед будівлею суду на Київщині
скриншот

Поліцейські Київської області встановлюють обставини спроби самогубства на Білоцерківщині.

Джерело: Нацпол

Деталі: Близько 16:00 18 липня працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною та підпалила себе.

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Один із працівників вогнегасником почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.

По приїзду медиків жінка була при тямі, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні.

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За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.

Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування.

Оновлено: У поліції Київщини 19 липня "Українській правді" уточнили, що жінка жива, прийшла до тями, але знаходиться у тяжкому стані в лікарні.

Теми: надзвичайна подіяКиївська область
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