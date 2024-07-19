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Женщина подожгла себя перед зданием суда в Киевской области

Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 10:20
Женщина подожгла себя перед зданием суда в Киевской области
скриншот

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства попытки самоубийства на Белоцерковщине.

Источник: Нацпол

Детали: Около 16:00 18 июля работники судебной охраны заметили возле здания суда гражданку, которая обливала себя горючим веществом и подожгла себя.

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Один из работников огнетушителем начал тушить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

По приезду медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

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По предварительной информации, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка.

Следователи полиции Киевщины по факту доведения до самоубийства начали досудебное расследование.

Обновлено: В полиции Киевщины 19 июля "Украинской правде" уточнили, что женщина жива, пришла в себя, но находится в тяжелом состоянии в больнице.

Темы: чрезвычайное происшествиеКиевская область
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