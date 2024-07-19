На Привозі в Одесі сталася стрілянина
П'ятниця, 19 липня 2024, 11:09
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі — учасники інциденту знаходяться у відділку.
Джерело: поліція Одещини
Деталі: Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським.
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Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. В свою чергу поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.
На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.
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