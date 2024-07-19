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На Привозі в Одесі сталася стрілянина

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
фото УП

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі — учасники інциденту знаходяться у відділку.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським.

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Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. В свою чергу поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.

На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції.  Проводиться перевірка.

 

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Теми: Одесакриміналполіція
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