На Привозі в Одесі сталася стрілянина

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі — учасники інциденту знаходяться у відділку.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським.

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Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. В свою чергу поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.

На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.

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