На Привозе в Одессе произошла стрельба

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы возле рынка Привоз в Одессе - участники инцидента находятся в отделении.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Во время преследования патрульными полицейскими вероятного нарушителя правопорядка вблизи рынка Привоз произошел конфликт с участием прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским.

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В результате потасовки на патрульном разорвали форменную одежду. В свою очередь полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух.

На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции. Все участники инцидента находятся сейчас в отделе полиции. Проводится проверка.

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