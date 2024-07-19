Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На Привозе в Одессе произошла стрельба

Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 11:09
На Привозе в Одессе произошла стрельба
фото УП

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы возле рынка Привоз в Одессе - участники инцидента находятся в отделении.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Во время преследования патрульными полицейскими вероятного нарушителя правопорядка вблизи рынка Привоз произошел конфликт с участием прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским.

Реклама:

В результате потасовки на патрульном разорвали форменную одежду. В свою очередь полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух.

На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции. Все участники инцидента находятся сейчас в отделе полиции.  Проводится проверка.

 

Читайте также: "Руками не смотреть", или Что делает "Привоз" самым известным рынком Украины

Темы: Одессакриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Все новости...
Одесса
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
В Одессе прогремел взрыв – СМИ
Одесский экс-военком предстанет перед судом за отдых на Сейшелах вместо службы
Последние новости
11:47
Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис
11:44
Кулеба в Китае заявил, что Россия пока не готова вести переговоры добропорядочно
11:42
Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: