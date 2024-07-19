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Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 19 липня 2024, 11:44
Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 
Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. фото: Getty Images

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час дискусії в Аспен Інституті зазначив, що Україна має "чудову стратегію" ведення війни про РФ, однак перебіг бойових подій стає дедалі складніше спрогнозувати. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Він наголосив, що перебіг війни залежатиме від здатності "генерувати силу". Зокрема, від того, яка сторона зможе накопичувати "якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей".

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При цьому генерал зазначив, що українці наразі генерують таку силу і вміло вибудовують свою стратегію: "Протягом останніх кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож, я вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання".

За словами Каволі, ключова частина "генерації сили" для України наразі залежить від країн ЄС та НАТО: "Це вимагатиме від нас накопичення та виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали, можливо, два роки тому".

Він підкреслив, що "результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки", а також додав, що світ не має "плекати жодних ілюзій" щодо завершення війни в Україні.

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"Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми матимемо дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті самі люди, що й зараз, і яка переконана, що ми – противник, а також дуже-дуже розлючена", – сказав генерал, додавши, що Захід має бути до цього готовим.

Раніше Каволі заявляв, що країни НАТО "готові до колективної територіальної оборони", але потребують більше військової техніки.

Своєю чергою голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловлював переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Теми: НАТОвійнаРосія
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