Нардепка Яцик з третьої спроби вийшла з фракції "Слуга народу"

Юлія Яцик. Фото з її Facebook

Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції "Слуга Народу". Заяву про вихід, як вона каже, задовольнили з третьої спроби.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко з посиланням на коментар Яцик

Деталі: Яцик пояснила Гончаренку, що вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку Кирила Тимошенка та посадовців Офісу президента, і "це не подобалося".

Реклама:

Нардепка Юлія Яцик повідомила, що з третьої спроби вийшла з фракції "Слуга народу".

Відео з телеграм-каналу Олексія Гончаренка pic.twitter.com/L4jSkqLyOh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 19, 2024

Вона також розповіла, що її попередні дві заяви не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона вже пройшла всі процедури погодження.

ВІДЕО ДНЯ

З однойменної партії Яцик вийшла ще у 2022 році, однак іще два роки залишалась у фракції.