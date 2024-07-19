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Нардепка Яцик з третьої спроби вийшла з фракції "Слуга народу"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 липня 2024, 12:28
Нардепка Яцик з третьої спроби вийшла з фракції Слуга народу
Юлія Яцик. Фото з її Facebook

Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції "Слуга Народу". Заяву про вихід, як вона каже, задовольнили з третьої спроби.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко з посиланням на коментар Яцик

Деталі: Яцик пояснила Гончаренку, що вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку Кирила Тимошенка та посадовців Офісу президента, і "це не подобалося".

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Вона також розповіла, що її попередні дві заяви не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона вже пройшла всі процедури погодження.

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З однойменної партії Яцик вийшла ще у 2022 році, однак іще два роки залишалась у фракції.

Теми: Слуга народу
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