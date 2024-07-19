Нардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции "Слуга народа"

Народная депутат Юлия Яцик вышла из парламентской фракции "Слуга Народа". Заявление о выходе, как она говорит, удовлетворили с третьей попытки.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко со ссылкой на комментарий Яцик

Детали: Яцик объяснила Гончаренко, что она поднимала вопрос о хищении гуманитарной помощи, в частности со стороны Кирилла Тимошенко и чиновников Офиса президента, и "это не нравилось".

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Нардепка Юлія Яцик повідомила, що з третьої спроби вийшла з фракції "Слуга народу".

Відео з телеграм-каналу Олексія Гончаренка pic.twitter.com/L4jSkqLyOh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 19, 2024

Она также рассказала, что ее предыдущие два заявления не хотели удовлетворять. Однако в этот раз она уже прошла все процедуры согласования.

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Из одноименной партии Яцик вышла еще в 2022 году, однако еще два года оставалась во фракции.