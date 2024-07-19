Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Нардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции "Слуга народа"

Татьяна ОлейникПятница, 19 июля 2024, 12:28
Нардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции Слуга народа
Юлия Яцик. Фото с ее Facebook

Народная депутат Юлия Яцик вышла из парламентской фракции "Слуга Народа". Заявление о выходе, как она говорит, удовлетворили с третьей попытки.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко со ссылкой на комментарий Яцик

Детали: Яцик объяснила Гончаренко, что она поднимала вопрос о хищении гуманитарной помощи, в частности со стороны Кирилла Тимошенко и чиновников Офиса президента, и "это не нравилось".

Реклама:

Она также рассказала, что ее предыдущие два заявления не хотели удовлетворять. Однако в этот раз она уже прошла все процедуры согласования.

ВИДЕО ДНЯ

Из одноименной партии Яцик вышла еще в 2022 году, однако еще два года оставалась во фракции.

Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Все новости...
Слуга народа
Нардепу Задорожному, подозреваемому в вымогательстве взятки, избрали меру пресечения
Вениславский объяснил, почему подаст на Безуглую заявление в ГБР
55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа" – опрос
Последние новости
11:47
Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис
11:44
Кулеба в Китае заявил, что Россия пока не готова вести переговоры добропорядочно
11:42
Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: