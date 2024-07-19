У вихідні спека трохи спаде, однак температура триматиметься на високих позначках

20 липня у більшості регіонів України без опадів, лише в Криму та Приазов'ї вдень місцями пройде короткочасний дощ і гроза. На вихідних спека подекуди послабиться, проте загалом температура залишатиметься на високих позначках.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: В суботу температура вночі 16-18°, удень підніметься до 26-28°. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і Криму температура вдень підніметься до 31-33°. Також в Криму вдень очікується короткочасний дощ. Вітер 5-10 м/с.

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У Києві 20 липня мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 16-18°, удень підніметься до 26-28°. Вітер північний 5-10 м/с

21 липня вдень та вночі синоптики прогнозують короткочасні дощі на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині. Удень температура там буде до 23-28° градусів. На решті територій сухо та сонячно. У північних областях до 28-29°градусів, на півдні тримаються високі температури до 37.

У столиці в неділю мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 17-19°, удень підніметься до 27-29°. Вітер західний 3-8 м/с.