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В выходные жара немного спадет, однако температура будет держаться на высоких отметках

Анастасия ПроцПятница, 19 июля 2024, 13:05
В выходные жара немного спадет, однако температура будет держаться на высоких отметках
Иллюстративное фото: Getty Images

20 июля в большинстве регионов Украины без осадков, лишь в Крыму и Приазовье днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза. На выходных жара местами ослабнет, однако в целом температура будет оставаться на высоких отметках.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В субботу температура ночью 16-18°, днем поднимется до 26-28°. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму температура днем поднимется до 31-33°. Также в Крыму днем ожидается кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/с.

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В Киеве 20 июля переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16-18°, днем поднимется до 26-28°. Ветер северный 5-10 м/с

21 июля днем и ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Тернопольщине, Львовщине, Хмельнитчине и Винницкой области. Днем температура там будет до 23-28° градусов. На остальных территориях сухо и солнечно. В северных областях до 28-29°градусов, на юге держатся высокие температуры до 37.

В столице в воскресенье переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-19°, днем поднимется до 27-29°. Ветер западный 3-8 м/с.

Темы: погода
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