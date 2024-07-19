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Збагатився на майже 12 мільйонів: у Львові повідомили про підозру військовому посадовцю

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 13:29
Збагатився на майже 12 мільйонів: у Львові повідомили про підозру військовому посадовцю
фото ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені керівнику Квартирно-експлуатаційного відділу Львова Анатолію Нанівському: за даними слідства, через численні оборудки він незаконно переоформив на родичів майно на майже 12 мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Згідно з посадовими обов'язками, чиновник контролював закупівлі та обслуговування військового майна регіону.

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Він оформив солдатом близького родича дружини до однієї з частин ЗСУ Львова. Згодом солдат став власником житлового будинку та земельної ділянки у селі Брюховичі Львівського району, ринкова вартість яких орієнтовно складає 300 тис. дол. США.

 

Доходи, які б дозволяли здійснити будівництво такої коштовної нерухомості й проведення у ній ремонтних робіт у родича фігуранта були відсутні. Тому він нібито взяв позику 100 тис. доларів США у доньки посадовця, яка є студенткою місцевого вишу. Але ці кошти посадовець в декларації не вказав.

За подібною схемою була придбана квартира у Львові площею майже 100 кв м в елітному районі. Згідно з відкритими відомостями місцевих сайтів з нерухомості орієнтовна вартість такої квартири складає понад 4 млн грн.

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Посадовець ще й придбав для доньки позашляховик преміумкласу, який знов таки оформив на свого родича з численними порушеннями законодавства.

 

Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Суд наклав арешти на автомобіль, квартиру та земельну ділянку з будинком в елітному районі Львова.

Фігуранта на два місяці відсторонили від посади, йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень.

Що передувало: У червні стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу, в якій фігурує керівник Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Львова полковник Анатолій Нанівський.

Теми: ЛьвівДБР
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