Обогатился почти на 12 миллионов: во Львове сообщили о подозрении военному чиновнику

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководителю Квартирно-эксплуатационного отдела Львова Анатолию Нанивскому: по данным следствия, через многочисленные сделки он незаконно переоформил на родственников имущество на почти 12 миллионов гривен.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Согласно должностным обязанностям, чиновник контролировал закупки и обслуживание военного имущества региона.

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Он оформил солдатом близкого родственника жены в одну из частей ВСУ Львова. Впоследствии солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 300 тыс. долл. США.

Доходы, которые бы позволяли осуществить строительство такой ценной недвижимости и проведения в ней ремонтных работ у родственника фигуранта отсутствовали. Поэтому он якобы взял взаймы 100 тыс. долларов США у дочери чиновника, которая является студенткой местного вуза. Но эти средства чиновник в декларации не указал.

По подобной схеме была приобретена квартира во Львове площадью почти 100 кв м в элитном районе. Согласно открытым сведениям местных сайтов по недвижимости ориентировочная стоимость такой квартиры составляет более 4 млн грн.

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Чиновник еще и приобрел для дочери внедорожник премиум-класса, который опять же оформил на своего родственника с многочисленными нарушениями законодательства.

Чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Суд наложил аресты на автомобиль, квартиру и земельный участок с домом в элитном районе Львова.

Фигуранта на два месяца отстранили от должности, ему избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен.

Что предшествовало: В июне стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело, в котором фигурирует руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Львова полковник Анатолий Нанивский.