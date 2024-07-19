Обогатился почти на 12 миллионов: во Львове сообщили о подозрении военному чиновнику
Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководителю Квартирно-эксплуатационного отдела Львова Анатолию Нанивскому: по данным следствия, через многочисленные сделки он незаконно переоформил на родственников имущество на почти 12 миллионов гривен.
Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Согласно должностным обязанностям, чиновник контролировал закупки и обслуживание военного имущества региона.
Он оформил солдатом близкого родственника жены в одну из частей ВСУ Львова. Впоследствии солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 300 тыс. долл. США.
Доходы, которые бы позволяли осуществить строительство такой ценной недвижимости и проведения в ней ремонтных работ у родственника фигуранта отсутствовали. Поэтому он якобы взял взаймы 100 тыс. долларов США у дочери чиновника, которая является студенткой местного вуза. Но эти средства чиновник в декларации не указал.
По подобной схеме была приобретена квартира во Львове площадью почти 100 кв м в элитном районе. Согласно открытым сведениям местных сайтов по недвижимости ориентировочная стоимость такой квартиры составляет более 4 млн грн.
Чиновник еще и приобрел для дочери внедорожник премиум-класса, который опять же оформил на своего родственника с многочисленными нарушениями законодательства.
Чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).
Суд наложил аресты на автомобиль, квартиру и земельный участок с домом в элитном районе Львова.
Фигуранта на два месяца отстранили от должности, ему избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен.
Что предшествовало: В июне стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело, в котором фигурирует руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Львова полковник Анатолий Нанивский.