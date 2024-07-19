Прем'єр Британії пообіцяв Зеленському примножити зусилля з підтримки України
Велика Британія "подвоїть" підтримку України, пообіцяв прем'єр-міністр країни Кір Стармер.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Деталі: Видання нагадує, що Зеленський відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії 19 липня.
Британський уряд зустрів українського президента стоячи. Також підкреслюють, що Зеленський став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року.
Пряма мова Стармера: "Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії".
Деталі: Він наголосив, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії" і що агресія Росії "непрощенна і не може залишитися безкарною".
Стармер запевнив, що Британія "подвоїть" підтримку України, і підтвердив, що вранці прийняв запрошення відвідати Україну знову в майбутньому.
Передісторія:
- Напередодні Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.
- Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня.