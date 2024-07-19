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Прем'єр Британії пообіцяв Зеленському примножити зусилля з підтримки України

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваП'ятниця, 19 липня 2024, 13:30
Прем'єр Британії пообіцяв Зеленському примножити зусилля з підтримки України
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у межах ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Фото ілюстративне з сайту ОП

Велика Британія "подвоїть" підтримку України, пообіцяв прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Видання нагадує, що Зеленський відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії 19 липня.

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Британський уряд зустрів українського президента стоячи. Також підкреслюють, що Зеленський став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року.

Пряма мова Стармера: "Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії".

Деталі: Він наголосив, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії" і що агресія Росії "непрощенна і не може залишитися безкарною".

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Стармер запевнив, що Британія "подвоїть" підтримку України, і підтвердив, що вранці прийняв запрошення відвідати Україну знову в майбутньому.

Передісторія:

  • Напередодні Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти. 
  • Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня. 

Теми: Велика Британіядопомога Україні
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