Премьер Британии пообещал Зеленскому приумножить усилия по поддержке Украины
Великобритания "удвоит" поддержку Украины, пообещал премьер-министр страны Кир Стармер.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: Издание напоминает, что Зеленский посещает внеочередное заседание правительства Великобритании 19 июля.
Британское правительство встретило украинского президента стоя. Также подчеркивают, что Зеленский стал первым иностранным лидером, который лично выступил на министерском заседании с 1997 года.
Прямая речь Стармера: "Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории".
Детали: Он отметил, что Украина имеет "непоколебимую поддержку Великобритании" и что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".
Стармер заверил, что Великобритания "удвоит" поддержку Украины, и подтвердил, что утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.
Предыстория:
- Накануне Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.
- Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.