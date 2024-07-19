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Премьер Британии пообещал Зеленскому приумножить усилия по поддержке Украины

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 19 июля 2024, 13:30
Премьер Британии пообещал Зеленскому приумножить усилия по поддержке Украины
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Фото иллюстративное с сайта ОП

Великобритания "удвоит" поддержку Украины, пообещал премьер-министр страны Кир Стармер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Издание напоминает, что Зеленский посещает внеочередное заседание правительства Великобритании 19 июля.

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Британское правительство встретило украинского президента стоя. Также подчеркивают, что Зеленский стал первым иностранным лидером, который лично выступил на министерском заседании с 1997 года.

Прямая речь Стармера: "Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории".

Детали: Он отметил, что Украина имеет "непоколебимую поддержку Великобритании" и что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

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Стармер заверил, что Великобритания "удвоит" поддержку Украины, и подтвердил, что утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.

Предыстория:

  • Накануне Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.
  • Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Темы: Великобританияпомощь Украине
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