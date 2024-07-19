1 тисяча доларів за "бронь": на хабарі спіймали працівника Одеської ОВА
Правоохоронці викрили головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації, який вимагав 1 тисячу доларів хабаря за "допомогу" в бронюванні від мобілізації співробітників одного з підприємств.
Джерело: Одеська обласна прокуратура, Головне управління Національної поліції в Одеській області
Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури на корупції викрито головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної (військової) адміністрації.
Йому інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України)".
Деталі: За даними слідства, головний спеціаліст одного з відділів Одеської обласної державної адміністрації вимагав гроші з директора критично важливого підприємства за надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних працівників.
За тисячу доларів він обіцяв "вплинути" на потрібних осіб в Міністерстві оборони та Міністерстві економіки України. Держслужбовця затримали на робочому місці одразу після передачі йому 1 тисячі доларів хабаря. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази.
Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми, а також громадян, які могли скористатися послугами посадовця.