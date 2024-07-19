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1 тисяча доларів за "бронь": на хабарі спіймали працівника Одеської ОВА

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 липня 2024, 13:27
1 тисяча доларів за бронь: на хабарі спіймали працівника Одеської ОВА
ФОТО: ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Правоохоронці викрили головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації, який вимагав 1 тисячу доларів хабаря за "допомогу" в бронюванні від мобілізації співробітників одного з підприємств. 

Джерело: Одеська обласна прокуратураГоловне управління Національної поліції в Одеській області

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури на корупції викрито головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

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Йому інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України)".

 
фото: Одеська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, головний спеціаліст одного з відділів Одеської обласної державної адміністрації вимагав гроші з директора критично важливого підприємства за надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних працівників.  

За тисячу доларів він обіцяв "вплинути" на потрібних осіб в Міністерстві оборони та Міністерстві економіки України. Держслужбовця затримали на робочому місці одразу після передачі йому 1 тисячі доларів хабаря. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази.

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фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми, а також громадян, які могли скористатися послугами посадовця. 

Теми: Одеська областьпрокуратурахабар
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