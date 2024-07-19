1 тысяча долларов за "бронь": на взятке поймали работника Одесской ОВА

Правоохранители разоблачили главного специалиста Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации, который требовал 1 тысячу долларов взятки за "помощь" в бронировании от мобилизации сотрудников одного из предприятий.

Источник: Одесская областная прокуратура, Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры на коррупции разоблачен главный специалист Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации.

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Ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)".

ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Деталі: За даними слідства, головний спеціаліст одного з відділів Одеської обласної державної адміністрації вимагав гроші з директора критично важливого підприємства за надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних працівників.

За тисячу доларів він обіцяв "вплинути" на потрібних осіб в Міністерстві оборони та Міністерстві економіки України. Держслужбовця затримали на робочому місці одразу після передачі йому 1 тисячі доларів хабаря. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази.

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ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме, а также граждан, которые могли воспользоваться услугами чиновника.