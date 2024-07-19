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Зеленський попросив Стармера "проявити лідерство" та дозволити бити західною зброєю вглиб РФ

Андрій Синявський, Анастасія ПроцП'ятниця, 19 липня 2024, 14:15
Зеленський попросив Стармера проявити лідерство та дозволити бити західною зброєю вглиб РФ
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер. фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єра Британії Кіра Стармера з проханням "продемонструвати своє лідерство" та допомогти Україні зміцнити свою оборону та передові позиції, знявши заборону на застосування західної далекобійної зброї для ударів по території РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За словами українського лідера, якщо обмеження на застосування західної зброї знімуть, це допоможе Києву зміцнити свою оборону та знищувати осередки зброї у РФ.

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фото: EPA

Обговорюючи питання далекобійної зброї, Зеленський зазначив, що "ми все ще не маємо головної відповіді на це питання".

"Я прошу вас продемонструвати своє лідерство (в цьому питанні)", – звернувся він до Стармера.

Він додав, що здатність використовувати західну зброю для ударів по території Росії є важливою для зусиль України щодо захисту від агресії Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Український президент у п’ятницю відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії.

Очільник МЗС у новому уряді Великої Британії розповів, що у Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині території Росії, та що для цього потрібний буде скоординована згода трьох країн.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна

Передісторія:

  • У нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow "є справою України", багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії. 
  • Втім, згодом у британських ЗМІ з'явився коментар з Даунінг-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася".

Теми: ЗеленськийВелика Британіязброядопомога Україні
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