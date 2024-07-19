Зеленський попросив Стармера "проявити лідерство" та дозволити бити західною зброєю вглиб РФ
Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єра Британії Кіра Стармера з проханням "продемонструвати своє лідерство" та допомогти Україні зміцнити свою оборону та передові позиції, знявши заборону на застосування західної далекобійної зброї для ударів по території РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Деталі: За словами українського лідера, якщо обмеження на застосування західної зброї знімуть, це допоможе Києву зміцнити свою оборону та знищувати осередки зброї у РФ.
Обговорюючи питання далекобійної зброї, Зеленський зазначив, що "ми все ще не маємо головної відповіді на це питання".
"Я прошу вас продемонструвати своє лідерство (в цьому питанні)", – звернувся він до Стармера.
Він додав, що здатність використовувати західну зброю для ударів по території Росії є важливою для зусиль України щодо захисту від агресії Москви.
Нагадаємо: Український президент у п’ятницю відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії.
Очільник МЗС у новому уряді Великої Британії розповів, що у Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині території Росії, та що для цього потрібний буде скоординована згода трьох країн.
Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна
Передісторія:
- У нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow "є справою України", багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії.
- Втім, згодом у британських ЗМІ з'явився коментар з Даунінг-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася".