Зеленский попросил Стармера "проявить лидерство" и позволить бить западным оружием вглубь РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Британии Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь Украине укрепить свою оборону и передовые позиции, сняв запрет на применение западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: По словам украинского лидера, если ограничения на применение западного оружия снимут, это поможет Киеву укрепить свою оборону и уничтожать очаги оружия в РФ.
Обсуждая вопрос дальнобойного оружия, Зеленский отметил, что "у нас все еще нет главного ответа на этот вопрос".
"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в этом вопросе)", – обратился он к Стармеру.
Он добавил, что способность использовать западное оружие для ударов по территории России является важной для усилий Украины по защите от агрессии Москвы.
Напомним: Украинский президент в пятницу посещает внеочередное заседание правительства Великобритании.
Глава МИД в новом правительстве Великобритании рассказал, что в Лондоне размышляют над запросом Украины по применению крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, и что для этого нужен будет скоординированное согласие трех стран.
Полный текст интервью читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина.
Предыстория:
- В недавних комментариях новый премьер Кир Стармер сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow "является делом Украины", многие восприняли это как то, что Великобритания позволяет Киеву применять их и для ударов по территории России.
- Впрочем, позже в британских СМИ появился комментарий с Даунинг-стрит о том, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась".