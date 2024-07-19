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Зеленский попросил Стармера "проявить лидерство" и позволить бить западным оружием вглубь РФ

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 19 июля 2024, 14:15
Зеленский попросил Стармера проявить лидерство и позволить бить западным оружием вглубь РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер. фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Британии Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь Украине укрепить свою оборону и передовые позиции, сняв запрет на применение западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По словам украинского лидера, если ограничения на применение западного оружия снимут, это поможет Киеву укрепить свою оборону и уничтожать очаги оружия в РФ.

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фото: EPA

Обсуждая вопрос дальнобойного оружия, Зеленский отметил, что "у нас все еще нет главного ответа на этот вопрос".

"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в этом вопросе)", – обратился он к Стармеру.

Он добавил, что способность использовать западное оружие для ударов по территории России является важной для усилий Украины по защите от агрессии Москвы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Украинский президент в пятницу посещает внеочередное заседание правительства Великобритании.

Глава МИД в новом правительстве Великобритании рассказал, что в Лондоне размышляют над запросом Украины по применению крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, и что для этого нужен будет скоординированное согласие трех стран.

Полный текст интервью читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина.

Предыстория:

  • В недавних комментариях новый премьер Кир Стармер сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow "является делом Украины", многие восприняли это как то, что Великобритания позволяет Киеву применять их и для ударов по территории России.
  • Впрочем, позже в британских СМИ появился комментарий с Даунинг-стрит о том, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась".

Темы: ЗеленскийВеликобританияоружиепомощь Украине
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