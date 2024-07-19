Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

"Знакова подія": українські військові збили "Іскандер", що летів на Одещину – Плетенчук

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 липня 2024, 14:43
Знакова подія: українські військові збили Іскандер, що летів на Одещину – Плетенчук
ДМИТРО ПЛЕТЕНЧУК. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Українські військові 18 липня збили російську ракету "Іскандер", що атакувала Одеську область.

Джерело: начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук

Пряма мова: "Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, збили. Знакова подія. Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі".

Реклама:

Що передувало:

Увечері 18 липня в Одесі повідомили про вибухи.

Теми: Одеська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Одеська область
1 тисяча доларів за "бронь": на хабарі спіймали працівника Одеської ОВА
"Потягом, таксі, жінка підвезла...": на кордоні затримали 27 незаконних "туристів"
Повітряні сили уточнили, що вночі ворог бив по Одещині балістикою
Останні новини
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
17:34
У Британії історик виявив зниклий портрет короля Генріха VIII, коли гортав стрічку соцмережі
17:15
У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс
Усі новини...
Реклама:
Реклама: