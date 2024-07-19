"Знакова подія": українські військові збили "Іскандер", що летів на Одещину – Плетенчук
П'ятниця, 19 липня 2024, 14:43
Українські військові 18 липня збили російську ракету "Іскандер", що атакувала Одеську область.
Джерело: начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук
Пряма мова: "Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, збили. Знакова подія. Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі".
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Що передувало:
Увечері 18 липня в Одесі повідомили про вибухи.