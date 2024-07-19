Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

"Знаковое событие": украинские военные сбили летевший на Одесщину "Искандер" – Плетенчук

Татьяна ОлейникПятница, 19 июля 2024, 14:43
Знаковое событие: украинские военные сбили летевший на Одесщину Искандер – Плетенчук
ДМИТРИЙ ПЛЕТЕНЧУК. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Украинские военные 18 июля сбили российскую ракету "Искандер", атаковавшую Одесскую область.

Источник: начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Дмитрий Плетенчук

Прямая речь: "Ракету ОТРК Искандер, вчера атаковавшую Одесскую область, сбили. Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре".

Реклама:

Что предшествовало:

Вечером 18 июля в Одессе сообщили о взрывах.

Темы: Одесская областьПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Над Украиной сбили ракету и 7 из 8 "Шахедов"

ISW: Иран и КНДР предоставляют России летальную помощь для войны в Украине

Все новости...
Одесская область
1 тысяча долларов за "бронь": на взятке поймали работника Одесской ОВА
"Поездом, такси, женщина подвезла...": на границе задержали 27 незаконных "туристов"
Воздушные силы уточнили, что ночью враг бил по Одесской области баллистикой
Последние новости
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
17:56
Франция и Германия осудили удар по Голанским высотам, призвали к деэскалации
17:34
В Британии историк обнаружил пропавший портрет короля Генриха VIII, когда листал ленту соцсети
17:15
В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис
17:03
баскетболСтать первым в истории: особый шанс Дюранта на Олимпиаде-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: