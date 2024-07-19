"Знаковое событие": украинские военные сбили летевший на Одесщину "Искандер" – Плетенчук
Пятница, 19 июля 2024, 14:43
Украинские военные 18 июля сбили российскую ракету "Искандер", атаковавшую Одесскую область.
Источник: начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Дмитрий Плетенчук
Прямая речь: "Ракету ОТРК Искандер, вчера атаковавшую Одесскую область, сбили. Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре".
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Что предшествовало:
Вечером 18 июля в Одессе сообщили о взрывах.