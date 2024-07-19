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З окупації повернули ще 4 сім’ї з дітьми

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 липня 2024, 16:15
З окупації повернули ще 4 сім’ї з дітьми
Ілюстративне фото: Getty Images

З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще чотири родини з дітьми.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "З тимчасово окупованих громад області вдалося врятувати сімʼї, у яких виховують чотирьох дітлахів. Це три хлопчики та одна дівчинка, котрим від 11 до 16 років. 

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Вони розповіли про пережиті жахи: примусову паспортизацію, відмови у наданні медпослуг, так звані російські школи, обшуки, постійний тиск".

Деталі: За словами очільника ОВА, наразі родини у безпеці, з ними працюють усі відповідні служби, які допомагають адаптуватися на новому місці. 

Прокудін зазначив, що над їхнім поверненням працювала команда Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та волонтери  "Save Ukraine".

Теми: Херсонська областьокупаціядіти
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