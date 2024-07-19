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Из оккупации вернули еще 4 семьи с детьми

Анастасия ПроцПятница, 19 июля 2024, 16:15
Из оккупации вернули еще 4 семьи с детьми
Иллюстративное фото: Getty Images

С временно оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть еще четыре семьи с детьми.

Источник: председатель ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "С временно оккупированных общин области удалось спасти семьи, в которых воспитывают четырех детей. Это три мальчика и одна девочка, которым от 11 до 16 лет.

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Они рассказали о пережитых ужасах: принудительной паспортизации, отказах в предоставлении медуслуг, так называемых российских школах, обысках, постоянном давлении".

Детали: По словам главы ОВА, сейчас семьи в безопасности, с ними работают все соответствующие службы, которые помогают адаптироваться на новом месте.

Прокудин отметил, что над их возвращением работала команда Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и волонтеры "Save Ukraine".

Темы: Херсонская областьоккупациядети
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