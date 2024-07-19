В Генштабі назвали пріоритетні для рекрутингу бригади
В Генеральному штабі ЗСУ визначили, що до пріоритетних військових частин для рекрутингу належать всі бригади ДШВ, морської піхоти, механізовані бригади Сухопутних військ, гірсько-штурмові бригади Сухопутних військ, бригади спеціального призначення, всі розвідувальні батальйони.
Джерело: начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач, якого цитує Укрінформ
Деталі: Горбач розповів, що Головнокомандувач ЗСУ визначив основні військові частини, які потребують першочергового комплектування, так звані пріоритетні частини. Їхнє комплектування за "відношенням" відбувається, за його словами, безперешкодно.
Відповідаючи на питання, які військові частини належать до категорії пріоритетних, Горбач повідомив, що йдеться про понад 130 бригад військових частин.
Пряма мова: "Таких пріоритетних бригад військових частин наразі є більше 130. У вільному доступі цього списку немає, але це і не така велика таємниця. Тобто громадянин, який виявив бажання залучитися на військову службу, коли він звертається або до Центру рекрутингу, або на платформу до самої військової частини, в цих місцях ці списки у них в наявності. І при наданні рекомендації йому скажуть, чи ця бригада пріоритетна чи непріоритетна.
А для розуміння самого громадянина, вона визначається досить логічно - до пріоритетних військових частин належать всі бригади ДШВ, всі бригади морської піхоти, всі механізовані бригади Сухопутних військ, всі гірсько-штурмові бригади Сухопутних військ, всі бригади спеціального призначення, всі розвідувальні батальйони".
Деталі: Також Горбач розповів, що процедури влаштування у пріоритетну і не пріоритетну бригади відрізняється. Генштаб на своїй сторінці у Facebook опублікував інфографіку зі специфікою такого влаштування.