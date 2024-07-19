В Генштабі назвали пріоритетні для рекрутингу бригади

В Генеральному штабі ЗСУ визначили, що до пріоритетних військових частин для рекрутингу належать всі бригади ДШВ, морської піхоти, механізовані бригади Сухопутних військ, гірсько-штурмові бригади Сухопутних військ, бригади спеціального призначення, всі розвідувальні батальйони.

Джерело: начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач, якого цитує Укрінформ

Деталі: Горбач розповів, що Головнокомандувач ЗСУ визначив основні військові частини, які потребують першочергового комплектування, так звані пріоритетні частини. Їхнє комплектування за "відношенням" відбувається, за його словами, безперешкодно.

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Відповідаючи на питання, які військові частини належать до категорії пріоритетних, Горбач повідомив, що йдеться про понад 130 бригад військових частин.

Пряма мова: "Таких пріоритетних бригад військових частин наразі є більше 130. У вільному доступі цього списку немає, але це і не така велика таємниця. Тобто громадянин, який виявив бажання залучитися на військову службу, коли він звертається або до Центру рекрутингу, або на платформу до самої військової частини, в цих місцях ці списки у них в наявності. І при наданні рекомендації йому скажуть, чи ця бригада пріоритетна чи непріоритетна.

А для розуміння самого громадянина, вона визначається досить логічно - до пріоритетних військових частин належать всі бригади ДШВ, всі бригади морської піхоти, всі механізовані бригади Сухопутних військ, всі гірсько-штурмові бригади Сухопутних військ, всі бригади спеціального призначення, всі розвідувальні батальйони".

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Деталі: Також Горбач розповів, що процедури влаштування у пріоритетну і не пріоритетну бригади відрізняється. Генштаб на своїй сторінці у Facebook опублікував інфографіку зі специфікою такого влаштування.

Генштаб ЗСУ