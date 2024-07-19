В Генштабе назвали приоритетные для рекрутинга бригады
В Генеральном штабе ВСУ определили, что к приоритетным воинским частям для рекрутинга относятся все бригады ДШВ, морской пехоты, механизированные бригады Сухопутных войск, горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, бригады специального назначения, все разведывательные батальоны.
Источник: начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач, которого цитирует Укринформ
Детали: Горбач рассказал, что Главнокомандующий ВСУ определил основные воинские части, которые требуют первоочередного комплектования, так называемые приоритетные части. Их комплектование по "отношению" происходит, по его словам, беспрепятственно.
Отвечая на вопрос, какие воинские части относятся к категории приоритетных, Горбач сообщил, что речь идет о более 130 бригадах воинских частей.
Прямая речь: "Таких приоритетных бригад воинских частей сейчас более 130. В свободном доступе этого списка нет, но это и не такая большая тайна. То есть гражданин, который изъявил желание поступить на военную службу, когда он обращается или в Центр рекрутинга, или на платформу в самой воинской части, в этих местах эти списки у них в наличии. И при предоставлении рекомендации ему скажут, эта бригада приоритетная или неприоритетная.
А для понимания самого гражданина, она определяется достаточно логично - к приоритетным воинским частям относятся все бригады ДШВ, все бригады морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения, все разведывательные батальоны".
Детали: Также Горбач рассказал, что процедуры устройства в приоритетную и не приоритетную бригады отличается. Генштаб на своей странице в Facebook опубликовал инфографику со спецификой такого устройства.