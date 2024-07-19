В Генштабе назвали приоритетные для рекрутинга бригады

В Генеральном штабе ВСУ определили, что к приоритетным воинским частям для рекрутинга относятся все бригады ДШВ, морской пехоты, механизированные бригады Сухопутных войск, горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, бригады специального назначения, все разведывательные батальоны.

Источник: начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач, которого цитирует Укринформ

Детали: Горбач рассказал, что Главнокомандующий ВСУ определил основные воинские части, которые требуют первоочередного комплектования, так называемые приоритетные части. Их комплектование по "отношению" происходит, по его словам, беспрепятственно.

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Отвечая на вопрос, какие воинские части относятся к категории приоритетных, Горбач сообщил, что речь идет о более 130 бригадах воинских частей.

Прямая речь: "Таких приоритетных бригад воинских частей сейчас более 130. В свободном доступе этого списка нет, но это и не такая большая тайна. То есть гражданин, который изъявил желание поступить на военную службу, когда он обращается или в Центр рекрутинга, или на платформу в самой воинской части, в этих местах эти списки у них в наличии. И при предоставлении рекомендации ему скажут, эта бригада приоритетная или неприоритетная.

А для понимания самого гражданина, она определяется достаточно логично - к приоритетным воинским частям относятся все бригады ДШВ, все бригады морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения, все разведывательные батальоны".

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Детали: Также Горбач рассказал, что процедуры устройства в приоритетную и не приоритетную бригады отличается. Генштаб на своей странице в Facebook опубликовал инфографику со спецификой такого устройства.

Генштаб ВСУ