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Польща ухвалила рішення, яке наблизить передачу F-16 Україні – Зеленський

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 19 липня 2024, 16:36
Польща ухвалила рішення, яке наблизить передачу F-16 Україні – Зеленський
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить отримання Україною винищувачів F-16. 

Джерело: "Європейська правда", глава держави у X (Twitter)

Деталі: Зеленський зазначив, що напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб обговорити посилення обороноздатності України".

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"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей", – написав він.

Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.

Польські ЗМІ припускають, що участь Польщі може бути пов'язана з організацією доставки цих винищувачів в Україну або з логістичними питаннями. Водночас Варшава не передає Україні власних F-16.

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10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

За даними агентства Bloomberg, Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.

Теми: винищувачіПольщаУкраїна
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