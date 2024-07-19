Польша приняла решение, которое приблизит передачу F-16 Украине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Польши приняло решение, которое ускорит получение Украиной истребителей F-16.

Источник: "Европейская правда", глава государства в X (Twitter)

Детали: Зеленский отметил, что накануне на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, "чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины".

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"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предыдущих договоренностей", – написал он.

Зеленский не уточнил, о каком решении идет речь, ничего публично не сообщали и в правительстве Польши.

Польские СМИ предполагают, что участие Польши может быть связано с организацией доставки этих истребителей в Украину или с логистическими вопросами. В то же время Варшава не передает Украине собственных F-16.

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10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схоф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

По данным агентства Bloomberg, Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.