Останнім часом ворог полює на рятувальників – глава ДСНС

Голова ДСНС України Андрій Даник розповів, що ворог полює на рятувальників, тому постійно змінюються алгоритми безпеки, з початку повномасштабного вторгнення загинули 93 співробітники ДСНС, ще майже 400 отримали поранення.

Джерело: Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Майже щодня ми втрачаємо людей. Останнім часом ворог взагалі оголосив полювання на наших співробітників. Всього з початку повномасштабного вторгнення загинули 93 надзвичайники, майже 400 отримали поранення. Але ці цифри з кожним днем, на жаль, збільшуються...

Реклама:

Ми розробляємо алгоритми безпеки, постійно змінюємо підходи, вигадуємо нові організаційні чи технічні засоби захисту, але казати детально назагал про них не буду.

Ворог як тільки щось дізнається – вносить корективи у свої дії. І виходить так, що те, що місяць назад було актуальне, робоче, станом на сьогодні вже не працює".

Деталі: Даник додав, що для гарантування безпеки рятувальників використовують робототехніку, також триває активна робота щодо засобів радіоелектронної розвідки: "А всі деталі - вже після війни".