Останнім часом ворог полює на рятувальників – глава ДСНС
Голова ДСНС України Андрій Даник розповів, що ворог полює на рятувальників, тому постійно змінюються алгоритми безпеки, з початку повномасштабного вторгнення загинули 93 співробітники ДСНС, ще майже 400 отримали поранення.
Джерело: Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Майже щодня ми втрачаємо людей. Останнім часом ворог взагалі оголосив полювання на наших співробітників. Всього з початку повномасштабного вторгнення загинули 93 надзвичайники, майже 400 отримали поранення. Але ці цифри з кожним днем, на жаль, збільшуються...
Ми розробляємо алгоритми безпеки, постійно змінюємо підходи, вигадуємо нові організаційні чи технічні засоби захисту, але казати детально назагал про них не буду.
Ворог як тільки щось дізнається – вносить корективи у свої дії. І виходить так, що те, що місяць назад було актуальне, робоче, станом на сьогодні вже не працює".
Деталі: Даник додав, що для гарантування безпеки рятувальників використовують робототехніку, також триває активна робота щодо засобів радіоелектронної розвідки: "А всі деталі - вже після війни".