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В последнее время враг охотится на спасателей – глава ГСЧС

Алена МазуренкоПятница, 19 июля 2024, 16:59
В последнее время враг охотится на спасателей – глава ГСЧС
Андрей Даник, фото: ГСЧС

Председатель ГСЧС Украины Андрей Даник рассказал, что враг охотится на спасателей, поэтому постоянно меняются алгоритмы безопасности, с начала полномасштабного вторжения погибли 93 сотрудника ГСЧС, еще почти 400 получили ранения.

Источник: Даник в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Почти каждый день мы теряем людей. В последнее время враг вообще объявил охоту на наших сотрудников. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 93 чрезвычайника, почти 400 получили ранения. Но эти цифры с каждым днем, к сожалению, увеличиваются...

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Мы разрабатываем алгоритмы безопасности, постоянно меняем подходы, придумываем новые организационные или технические средства защиты, но говорить подробно в целом о них не буду.

Враг как только что-то узнает - вносит коррективы в свои действия. И получается так, что то, что месяц назад было актуально, рабочее, по состоянию на сегодня уже не работает".

Детали: Даник добавил, что для обеспечения безопасности спасателей используют робототехнику, также продолжается активная работа по средствам радиоэлектронной разведки: "А все детали - уже после войны".

Темы: ГСЧСвойна
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