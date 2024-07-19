ДСНС збільшила кількість підрозділів для ліквідації завалів та створює інженерну службу

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник розповів, що ДСНС збільшила кількість підрозділів, які мають підготовку по розбору завалів на висоті та створює інженерну службу, яка може механізувати цей процес.

Джерело: Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Даника, наразі через постійні обстріли найбільше залучають рятувальників у прифронтових регіонах, однак працівники ДСНС з інших регіонів також долучаються до роботи та формують оперативні бази.

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Пряма мова: "Значно збільшили кількість підрозділів, кі мають підготовку по розбору завалів на висоті. На початку року таких спеціалістів було близько сотні, зараз вже 500".

Деталі: Також голова ДСНС розповів, що наразі створюється інженерна служба, завдання якої - максимально механізувати всі процеси з розбору завалів.

"Інженерна техніка може виконати роботи в рази більше, ніж рятувальники вручну", - зазначив Даник.



