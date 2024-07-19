ГСЧС увеличила количество подразделений для ликвидации завалов и создает инженерную службу

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник рассказал, что ГСЧС увеличила количество подразделений, которые имеют подготовку по разбору завалов на высоте и создает инженерную службу, которая может механизировать этот процесс.

Источник: Даник в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Даника, сейчас из-за постоянных обстрелов больше всего привлекают спасателей в прифронтовых регионах, однако работники ГСЧС из других регионов также приобщаются к работе и формируют оперативные базы.

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Прямая речь: "Значительно увеличили количество подразделений, которые имеют подготовку по разбору завалов на высоте. В начале года таких специалистов было около сотни, сейчас уже 500".

Детали: Также глава ГСЧС рассказал, что сейчас создается инженерная служба, задача которой - максимально механизировать все процессы по разбору завалов.

"Инженерная техника может выполнить работы в разы больше, чем спасатели вручную", - отметил Даник.