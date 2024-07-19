РФ вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: 3 загиблих, 24 постраждалих

Росіяни завдали удару авіаракетою по житловому району Миколаєва, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких дитина, ще 24 людини постраждали, у тому числі 4 дитини.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, ДСНС, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: Об 16:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження на південно-східному напрямку. За пів години вони повідоми про ракету на Миколаївщині і додали "Миколаїв терміново в укриття".

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Сєнкевич о 17:17 написав, що у Миколаєві чутно вибух, а згодом повідомив про приліт по житловому району. Кім повідомив, що виїхали швидкі.

Пізніше мер Миколаєва написав, що стало відомо про постраждалих. "На жаль, є і загиблий цивільний", - написав він.

Оновлено: Пізніше мер Миколаєва написав, що вже на зараз "відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина".

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Станом на 21.54 вже відомо про 14 постраждалих, серед яких 4 неповнолітніх, повідомив Сєнкевич.

В ДСНС повідомили, що станом на 21.20 у Миколаєві загинуло 3 особи (з них 1 дитина). Також постраждало 15 осіб (з них 4 дитини, госпіталізовано до лікарні 8 осіб).

Крім того, пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

О 7:18 20 липня Кім повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24.

Пряма мова Кіма: "24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі".