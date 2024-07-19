РФ ударила из авиации по жилому району Николаева: 3 погибших, 24 пострадавших
Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека, среди которых ребенок, еще 24 человека пострадали, в том числе 4 детей.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, ГСЧС, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким
Детали: В 16:42 Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза применения авиационных средств поражения на юго-восточном направлении. Через полчаса они сообщили о ракете на Николаевщине и добавили "Николаев срочно в укрытие".
Сенкевич в 17:17 написал, что в Николаеве слышен взрыв, а затем сообщил о прилете по жилому району. Ким сообщил, что выехали скорые.
Обновлено: Позже мэр Николаева написал, что уже на сейчас "известно о трех погибших, в том числе ребенок".
По состоянию на 21.54 уже известно о 14 пострадавших, среди которых 4 несовершеннолетних, сообщил Сенкевич.
В 7:18 20 июля Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до 24.
Прямая речь Кима: "24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. На сейчас в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.
Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили".