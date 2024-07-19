Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

РФ ударила из авиации по жилому району Николаева: 3 погибших, 24 пострадавших

Александр ШумилинПятница, 19 июля 2024, 22:15
РФ ударила из авиации по жилому району Николаева: 3 погибших, 24 пострадавших
Фото: ГСЧС

Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека, среди которых ребенок, еще 24 человека пострадали, в том числе 4 детей.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, ГСЧС, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким

Детали: В 16:42 Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза применения авиационных средств поражения на юго-восточном направлении. Через полчаса они сообщили о ракете на Николаевщине и добавили "Николаев срочно в укрытие".

Реклама:

Сенкевич в 17:17 написал, что в Николаеве слышен взрыв, а затем сообщил о прилете по жилому району. Ким сообщил, что выехали скорые.

Обновлено: Позже мэр Николаева написал, что уже на сейчас "известно о трех погибших, в том числе ребенок".

По состоянию на 21.54 уже известно о 14 пострадавших, среди которых 4 несовершеннолетних, сообщил Сенкевич.

ВИДЕО ДНЯ

В 7:18 20 июля Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до 24.

Прямая речь Кима: "24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. На сейчас в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.

Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили".

Темы: РосcияНиколаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Все новости...
В Генштабе назвали приоритетные для рекрутинга бригады
Зеленский: РФ попала по детской площадке в Николаеве, нужны новые решения относительно защиты
В Польше рассказали, как будут набирать и готовить Украинский легион
Последние новости
22:06
Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей
21:49
Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ
21:17
фотоВторая годовщина теракта в Еленовке: в Киеве провели акцию
20:58
На морском параде в России не показали корабли, которые атаковала Украина – СМИ
20:47
Главе МВД Франции отправили письмо, которое могло содержать возбудитель чумы – СМИ
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
Все новости...
Реклама:
Реклама: