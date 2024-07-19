РФ ударила из авиации по жилому району Николаева: 3 погибших, 24 пострадавших

Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека, среди которых ребенок, еще 24 человека пострадали, в том числе 4 детей.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, ГСЧС, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким

Детали: В 16:42 Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза применения авиационных средств поражения на юго-восточном направлении. Через полчаса они сообщили о ракете на Николаевщине и добавили "Николаев срочно в укрытие".

Реклама:

Сенкевич в 17:17 написал, что в Николаеве слышен взрыв, а затем сообщил о прилете по жилому району. Ким сообщил, что выехали скорые.

Обновлено: Позже мэр Николаева написал, что уже на сейчас "известно о трех погибших, в том числе ребенок".

По состоянию на 21.54 уже известно о 14 пострадавших, среди которых 4 несовершеннолетних, сообщил Сенкевич.

ВИДЕО ДНЯ

В 7:18 20 июля Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до 24.

Прямая речь Кима: "24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. На сейчас в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.

Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили".